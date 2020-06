Porta Elisa News



Diretta on line: la Lucchese torna in Serie C!

lunedì, 8 giugno 2020, 14:48

Ore 18,05: fine della diretta su questo magico 8 giugno, da Bisceglie alla ritrovata serie C.

Ore 17,55: ultima chiamata della diretta con Lorenzo Pardini, simbolo di questo 8 giugno: l'anno scorso ha visto la partita di Bisceglie dagli spalti come tifoso, e un anno dopo con la maglia rossonera addosso centra la promozione in serie C. "Bisceglie è un'emozione indimenticabile, culminata con i rigori". "Quest'anno un'altra emozione: la promozione alla fine di una stagione per me importante, con l'esordio a Forte dei Marmi". "Per il futuro? Sarebbe un sogno continuare a vestire il rossonero".

Ore 17,50: in collegamento video Jacopo Coletta, il portiere rossonero già vincitore del Gazzettino d'Argento. "Questa promozione la stavamo aspettando e finalmente è arrivata, alla fine di quella che è stata la mia migliore stagione". "La mia miglior parata? A Prato". "La serie C? Un campionato molto impegnativo ma è quello che la Lucchese merita e saremo pronti per fare questo passo in avanti. E' un punto di partenza, non di arrivo".

Ore 17,40: al telefono il professor Riccardo Guidi. "Quando ho letto la notizia mi sono emozionato e sono contento di condividere la gioia con voi e con i tifosi". "Il merito della vittoria è di tutti, ma in prima battuta di chi era in campo". "Sono entrato nella storia della Lucchese? Brutto segno, vuol dire che è passato tanto tempo...".

Ore 17,35: Michel Cruciani in collegamento video. "Questa vittoria è un po' di tutta. Dovremmo farci un 'grazie' generale". "Ho ringraziato personalmente la società per aver dedicato la vittoria a mia figlia". "Per il prossimo anno? Non vedo l'ora di venire a firmare il contratto, vorrei finire la carriera a Lucca". "Il mio gol più bello? Quello di Prato. Da lì poi è ripartita la nostra risalita".

Ore 17,25: in collegamento video Matteo Nolè, capitano rossonero. "Dopo una partenza stentata ci siamo ritrovati, per una cavalcata che ci ha portato alla testa della classifica". Da un 8 giugno all'altro: "Se quest'anno abbiamo potuto fare la serie D, oltre che alla società, è grazie anche ai ragazzi dell'anno scorso". "Questo campionato mi lascia tanto: sono tornato a Lucca e abbiamo vinto subito il campionato. Per il futuro vorrei ovviamente restare".

Ore 17,15: tornando indietro di un anno, in collegamento video parla Mattia Bortolussi. "Sono lontano ma con il cuore non me ne sono mai andato. Con la giornata di oggi la Lucchese tornata definitivamente sulla retta via". "Rispetto a Bisceglie, ringrazio ancora i tifosi che ci hanno permesso di fare quel viaggio. E' andata come sognavamo e volevamo".

Ore 17,10: in diretta telefonica mister Francesco Monaco: "Sono felicissimo che abbiamo centrato la vittoria alla prima stagione, la crescita costante della squadra mi aveva fatto ben sperare". "Domani dovrei rientrare a Lucca e parlerò con la società. Ovviamente vorrei restare". "Sarebbe stato più bello festeggiare sul campo con i tifosi, ma speriamo che l'appuntamento sia solo rimandato".

Ore 17,05: comunicato del Comune di Lucca: “Esprimiamo grande soddisfazione per la promozione della Lucchese in serie C – affermano il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore allo sport Stefano Ragghianti – un giusto riconoscimento per l’impegno della squadra e per la storia che rappresenta nella tradizione sportiva italiana: invitiamo tutto il team a Palazzo Orsetti per un incontro ufficiale".

Ore 17,00: Alessandro Vichi, amministratore della Lucchese, in diretta dal Museo Rossonero: "Da circa un mese pensavamo che la serie C fosse una cosa fatta. Oggi finalmente è certezza". "Confermo che stiamo cercando di organizzare una festa per la promozione, nel rispetto delle misure sanitarie". "Circa lo stadio, ovviamente c'è un ritardo causato dal coronavirus, ma prima dell'estate sarà ufficializzato il progetto. Faremo tutto il possibile per giocare al Porta Elisa la prossima stagione" "Grazie ai tifosi che ci hanno supportato fino ad oggi".

Ore 16,45: al microfono di Diego Checchi arriva al Museo Rossonero Daniele Deoma, direttore sportivo rossonero. "La vittoria del campionato va innanzitutto dedicata a Vittoria Cruciani". "Non so se siamo stati la squadra più forte, ma sicuramente la più umile. E' stata quella la nostra forza. Oggi siamo una società sana e abbiamo tirato su un progetto serio che rispetti Lucca i suoi tifosi". "Finché ci saremo noi avventurieri a Lucca non ne verranno. La trasparenza è alla base del nostro progetto". "Per la serie C dovremo alzare l'asticella, per essere competitivi".

Ore 16,35: è arrivato al museo Mario Santoro: "E' stata una stagione importante, e questa promozione la dedichiamo in primis alla figlia di Michel Cruciani, scomparsa purtroppo quest'anno. Un qualcosa che ha segnato tutti e che non dimenticheremo. E poi ai tifosi. Ricordo anche Lido Marcucci". "Sono d'accordo di considerare l'8 giugno una data speciale. Ci stiamo muovendo per trovare una soluzione per festeggiare degnamente questa promozione" "Il gol più bello di quest'anno? Quello di Cruciani a Prato, per molti motivi.

Ore 16,30: in diretta dal Museo Rossonero il presidente della Lucchese Bruno Russo. "Siamo contenti di aver riportato Lucca nel calcio che conta. Ero certo di poter fare un campionato importante, nonostante abbiamo dovuto pagare all'inizio le difficoltà ereditate. La vittoria di Prato forse è stata la partita della consapevolezza e che, per come è terminata la classifica, legittima pienamente la promozione". "In un anno abbiamo stravolto tutto, e ringrazio in particolare il sindaco Tambellini per aver creduto in noi".

Ore 16,20: in collegamento video un altro protagonista dello scorso anno, Marco De Vito. "E' stata una stagione vissuta a 360 gradi. Siamo stati più forti di tutto, anche le difficoltà ci hanno portato a vincere a Bisceglie".

Ore 16,15: in collegamento video Mattia Lombardo, giocatore della scorsa stagione. Parlando dei ricordi di un anno fa a Bisceglie: "Che ricordi! Il viaggio da Lucca, l'arrivo, la partita dura e combattuta, il cardiopalma dei rigori - che io ho sbagliato... - la vittoria e la corsa sotto la curva. E poi il ritorno trionfante e i tifosi che ci aspettavano a Lucca. Che avventura incredibile". "Anche quest'anno le motivazioni hanno fatto la differenza, e Lucca ha riavuto quello che meritava e meritavamo tutti".

Ore 16,10: Luca Borghetti, il "professore rossonero", in diretta dal Museo Rossonero. "Ci troviamo in una situazione surreale: dovremmo essere in circonvallazione a suonare i clacson e invece siamo a festeggiare un po' in silenzio. Speriamo che sia la promozione 'buona' per ripartire veramente".

Ore 16,05: arrivano i complimenti da parte del Basket Le Mura: "Uniti per lo sport di Lucca: bentornata in Serie C Lucchese 1905".

Ore 16,00: al telefono Giancarlo Favarin, allenatore dei rossoneri nella scorsa stagione. "Sono contento che la Lucchese sia in serie C, speriamo che ci sia continuità per Lucca". "Grande merito alla società che ha tirato su una squadra vincente in poco tempo". Tornando all'8 giugno dell'anno scorso: "Bisceglie è stata la ciliegina sulla torta di una stagione incredibile, anche per il rapporto fra squadra e tifosi". "Rispetto alla famosa testata, è stato un gesto sicuramente da non fare, sui cui però in troppi si sono sciacquati la bocca, a partire dal sindaco Tambellini".

Ore 15,55: i playoff di serie D inizieranno i primi di luglio. Chi non li vorrà fare non avrà sanzioni e partirà tranquillamente dalla serie C senza problemi.

Ore 15,50: ancora Mario Santoro al telefono. "Stavo seguendo la vostra diretta, perché siamo tutta una famiglia. Per ora ancora nessuna ufficialità, ma dal 'Palazzo' confermano la promozione".

Ora 15,45: il calcio mercato sarà dal 1 settembre al 5 ottobre.

Ore 15,40: con Diego Checchi al telefono Massimo Morgia, ex rossonero che non ha mai dimenticato la Pantera, che ha affrontato la Lucchese quest'anno sulla panchina del Chieri. "Non sono stato il solito in panchina, giocare contro la Pantera non mi piace, non mi è mai piaciuto. Spero di non trovarmela più davanti". "Per la promozione - meritata - sono ovviamente contento, forza Lucchese sempre".

Ore 15,30: interviene Moreno Micheloni, presente al Museo Rossonero. "Qualcuno dice che lo stop per il virus ci abbia dato una mano, ma io sono uno di quelli che pensa che avremmo vinto comunque sul campo. Complimenti a tutti, tifosi giocatori e società, che ha lavorato bene e in silenzio, raggiungendo un traguardo importante". "Fare dell'8 giugno festa rossonera? Sono d'accordo".

Ore 15,25: al telefono Mario Santoro, direttore generale della Lucchese. "Al momento la comunicazione ufficiale non è ancora arrivata, anche se tutti stanno dicendo che siamo in serie C. Quindi per noi così è". Fabrizio Vincenti dà quindi appuntamento al direttore a più tardi, per avere il dato formale della promozione.

Ore 15,15: chiamata in diretta con Stefano Galligani, presidente di Lucca United, che apprende della conferma della promozione. "Sono in viaggio e quindi siete voi a darmi questa bella notizia. Particolarmente piacevole apprenderlo così". "La Lucchese troppe volte è rinata dalle ceneri per poi risprofondare. L'auspicio è che sia l'ultima delle rinascite per andare a costruire qualcosa di solito e di duraturo. La Lucca rossonera ha già pagato duramente tante delusioni".



Parlando di 8 giugno, andiamo indietro di un anno: "Quanto successo un anno fa rappresenta una delle più belle imprese sportive - e umane - che abbiamo potuto vedere. E' passato un anno, e la data fortunata ritorna con la promozione di oggi".

Ore 15,00: inizia la diretta di Gazzetta Lucchese dal Museo Rossonero

Ore 14,45: Lucchese in Serie C! Il Consiglio federale ha confermato la proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti: vengono promosse in Serie C, Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto e Palermo. Le ultime quattro in ciascuno dei nove Gironi di Quarta Serie retrocedono e da oggi, per 36 Società di D è ufficialmente Eccellenza

Ore 14,40: il Consiglio federale della Figc in riunione già da oltre due ore, ha deciso i play-off e play-out in caso di nuovo stop al campionato di Serie A. È stato questo l'esito del Consiglio federale, avvenuto stamattina a Roma, che ha approvato le linee guida proposte dal presidente della Figc da applicare in caso di una definitiva interruzione della Serie A: in caso di necessità, infatti, l'algoritmo servirà a stabilire le squadre qualificate in Europa e le retrocessioni. Nel campionato cadetto sarà l'algoritmo a stabilire play-off, play-out e retrocessioni. Il Consiglio federale ha poi deciso che Monza, Vicenza e Reggina saranno promosse in Serie B.

Ore 14,35: a momenti inizierà la diretta Facebook di Gazzetta Lucchese dedicata a questo 8 giugno che significa impresa di Bisceglie ma ora anche l'auspicato ritorno in serie C della formazione di mister Monaco.