Lucchese, ecco dove si stanno accasando gli ex

sabato, 20 giugno 2020, 17:29

di diego checchi

Dopo la cena di fine anno che c'è stata giovedì sera al Poggio per festeggiare la vittoria del campionato, adesso sono tutti liberi e da lunedì il diesse Daniele Deoma comincerà i colloqui con i giocatori che vorrà tenere nella rosa 2020/2021, dopo di che si dedicherà al mercato anche se, ufficialmente, la sessione si aprirà il primo settembre e finirà il 5 ottobre. Comunque il diesse potrà tranquillamente ufficializzare gli accordi con i giocatori svincolati o fare degli accordi preliminari con società dello stesso campionato.

Intanto, nella prossima settimana, dovrebbe arrivare la nuova segretaria sportiva e il nome più gettonato è quello di Debora Catastini, ex settore giovanile dell'Empoli che ha iniziato a lavorare nella Cuoiopelli quando allenatore era Francesco D'Arrigo e il suo collaboratore più stretto era Armando Reggianini.

Per quanto riguarda gli ex rossoneri, c'è da sottolineare che Antonio Niccolai sarà il nuovo vice allenatore della Pistoiese e chissà che il nuovo allenatore arancione non possa essere un altro ex rossonero, quel Giovanni Lopez che ha già lavorato con Niccolai alla Lucchese e alla Viterbese. Dello staff fanno già parte Enzo Biato ed il team manager Vanni Pessotto.

Novità in vista anche per Giancarlo Favarin, che viene accostato con insistenza alla panchina del Gavorrano in Serie D; per lui si tratterebbe di un ritorno. Il Follonica-Gavorrano vuole tentare assolutamente la scalata alla Serie C dopo che ha fallito il tentativo con Paolo Indiani. A proposito di Indiani, anche lui ex Lucchese, per lui si prospetta un futuro al San Donato Tavarnelle in Serie D anche se prima dovrà risolvere il contratto con il Follonica-Gavorrano. Massimo Morgia ha lasciato il Chieri che ha scelto l'ex Borgosesia Marco Didu e potrebbe sedere sulla panchina dell'ambizioso Taranto.