Porta Elisa News



Lucchese, il punto sulla rosa: chi potrebbe restare, chi potrebbe partire

venerdì, 12 giugno 2020, 07:35

di diego checchi

Facciamo un po' il punto sulla rosa rossonera e sulle situazioni contrattuali dei giocatori, tenendo conto che essendo passati dalla Serie D alla Serie C, la maggior parte dei contratti andranno rifatti. Ma guardiamo reparto per reparto.

Portieri. Coletta, classe '92, è sicuro di restare e deve solo incontrarsi con la società per mettere nero su bianco l'accordo che già c'è. Luglio ritornerà per fine presto al Vasto Girardi, società di Serie D e Deoma dovrà cercare un altro secondo portiere e forse anche un terzo visto che l'avventura di Agozzino con i rossoneri sembra essere finita mentre Forciniti potrebbe continuare con la Berretti.

Difensori. Federico Papini rimarrà sicuramente a Lucca come ribadito più volte da Deoma. Per quanto riguarda Benassi, la Lucchese dovrà trovare un'intesa per rinnovare il contratto che è decaduto per il cambio di categoria. Da parte di società e giocatore c'è la voglia di proseguire insieme. La situazione di Ligorio è ancora in stand by mentre Bartolomei, Pardini e Matteoni rimarranno sicuramente perché sono un patrimonio della società. Ai saluti invece Lici e Lucarelli, come pure Soldati che rientrerà per fine prestito al Venezia.

Centrocampisti. La nostra sensazione è che capitan Nolè dovrà trovare un'altra sistemazione. Il giocatore potrebbe non rientrare nei piani tecnici per un discorso di età, ma in Serie D avrà sicuramente mercato. Da capire invece se verrà confermato Meucci. Più chance di rimanere per Giorgio Lionetti, anche perché è un classe '98 e potrebbe essere utile in funzione del minutaggio. Sicuro di rimanere è Michel Cruciani, che sarà un punto fermo del centrocampo rossonero. Conferma certa anche per Filippo Fazzi, che partirà per il ritiro e verrà valutato in quella sede. Presicci se ne andrà da qualche altra parte, visto che questa stagione non ha trovato spazio.

Attaccanti. Giovanni Nannelli non si muoverà da Lucca, questa è una cosa certa. Nonostante le sirene di due società di Serie B, l'esterno classe 2000 sarà fondamentale per la squadra di Monaco. Da capire il destino di Vignali e Remorini. Saluteranno Matteo Panati, che tornerà alla Carrarese per fine prestito, e Nazzareno Tarantino, che deve ancora decidere se continuare a giocare oppure rimanere in rossonero, magari con un ruolo nel settore giovanile. Gueye e Gallon non vestiranno certamente la casacca rossonera nella prossima stagione mentre Iadaresta e Bitep hanno buone possibilità di rimanere.