Staff, Carruezzo verso la panchina della Berretti: un altro ex come vice di Monaco?

martedì, 16 giugno 2020, 14:55

di diego checchi

Per il momento è soltanto un’idea, ma ben presto potrebbe diventare una realtà. Il campionato della formazione Berretti verrebbe riformato passando ad un campionato Primavera. È ovvio che invece di due serie, il campionato Primavera sarebbe suddiviso in quattro serie. In questo caso ci sarà la giusta competizione anche fra le squadre di Serie C, di Serie B o addirittura di Serie A a seconda dei risultati sportivi raggiunti dalla squadra. Per intenderci, se la Lucchese avrà una buona Primavera, potrebbe andare a giocare anche con squadre di categorie superiori e ciò rappresenterebbe uno stimolo sia per la società che per i ragazzi. Vedremo se già da questa stagione potrà cambiare qualcosa a questo proposito.

Intanto c’è la voce sempre più concreta che Toni Carruezzo non sarà più il vice di Monaco, ma non per un declassamento, bensì perché è l’uomo giusto per allenare i ragazzi. La Berretti o gli Allievi Nazionali calzerebbero a pennello per lui. In fin dei conti, se l’ex bomber rossonero allenasse la Berretti sarebbe comunque a pieno contatto con la prima squadra. Nel caso in cui si aprisse questa possibilità, la Lucchese dovrebbe cercare un vice di Monaco e si fanno alcuni nomi sicuramente molto vicini alla famiglia rossonera e al tecnico rossonero. Il primo è quello di Oliviero Di Stefano che fino al 30 giugno ha un contratto con il Livorno ma che accetterebbe di buon grado la possibilità di tornare a casa. L’ex giocatore rossonero è stato compagno di tante battaglie di Monaco ed ha vinto tanto con lui.

Monaco e Di Stefano hanno già lavorato assieme ai tempi di Orrico quando erano i due secondi del tecnico di Volpara. Gli altri nomi sono quelli di Carlo Pascucci e Marcello Montanari. Vedremo nei prossimi giorni gli sviluppi a questo proposito. Intanto per quanto riguarda il settore giovanile, potrebbe esserci un posto anche per l’ex difensore del Castelnuovo Giacomo Nincheri che Valienzi vorrebbe portare a Lucca e potergli affidare una squadra in attesa di capire veramente quello che vorrà fare Nazzareno Tarantino, giocare ancora o smettere e iniziare la carriera di allenatore?