Targa per celebrare la fondazione della Lucchese? Dopo un anno il Comune non ha fatto nulla

giovedì, 25 giugno 2020, 16:02

"A più di un anno dall'approvazione in Consiglio della targa per la fondazione della Lucchese, l'amministrazione comunale non ha fatto un bel niente. Tambellini fa il tifoso a giorni alterni. Ma invece di attaccare Matteo Salvini per la foto con la maglia sbagliata, pensi a realizzare quanto è suo dovere". Interviene così il consigliere di opposizione Fabio Barsanti, proponente della mozione per installare la targa.

"La mia mozione – che ricordo essere stata votata anche dalla maggioranza il 20 giugno 2019- impegnava sindaco e giunta ad attivarsi per installare la targa commemorativa della fondazione della Lucchese. Ma dopo oltre un anno - attacca Barsanti - non è stato fatto un bel niente. O quasi, perché l'amministrazione ha mandato giusto una mail agli uffici, in data 25 maggio 2020, proprio lo stesso giorno in cui si è svolta la cerimonia per i 115 anni del calcio a Lucca. Cerimonia che avrebbe potuto svolgersi proprio inaugurando la stessa targa richiesta dall'intera aula".

"La targa promessa quindi non si è mai vista. E così dopo alcuni solleciti informali e uno a mezzo stampa il 20 febbraio scorso - continua Barsanti - scopriamo che niente è mai stato fatto. Ancora una volta il centrosinistra manifesta il suo disinteresse verso lo sport, la storia e l'importanza della Lucchese nella vita della città, e uno scarso rispetto per ciò che viene portato e approvato nel luogo deputato a rappresentare gli interessi dei lucchesi: il Consiglio comunale. La figura è ancora peggiore considerando che la maggioranza aveva appoggiato la decisione".

"Chiedo quindi nuovamente al sindaco Tambellini - conclude Barsanti - di ricordarsi di essere tifoso tutti i giorni, e non solo quando il suo ufficio stampa gli mette in mano una casacca rossonera. Perché davanti a un sindaco che non si vede mai al Porta Elisa e che in oltre un anno non ha mosso un dito per la targa di commemorazione della fondazione, forse è più tifoso Matteo Salvini".