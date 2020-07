Girone della Lucchese: due le ipotesi in piedi

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 17 luglio 2020, 19:05

In quanto neo promossa, la Lucchese avrà tempo fino al febbraio 2021 per adeguare lo stadio alle normative ufficiali, dalla società trapelano fiducia e ottimismo a riguardo ma si preferisce non rilasciare dichiarazioni. Spunta l'ipotesi Pistoia

venerdì, 17 luglio 2020, 16:37

Il ritiro scatterà a settembre ma sarà preceduto da un preritiro dopo la metà di agosto: "Sulla localià nulla è ancora deciso: sono in ballo sia l'ipotesi di farlo a Lucca come pure fuori. Quello che è certo, invece, è che il preritiro sarà ovviamente a Lucca"

giovedì, 16 luglio 2020, 18:54

Nelle prossime ore è previsto l'arrivo dei funzionari della Lega Pro per fare il punto sulla possibilità di ottenere una deroga per l'impianto cittadino: dalla società filtra un cauto ottimismo, ma in caso di parere negativo, servirà trovare un impianto alternativo entro il 29 luglio

mercoledì, 15 luglio 2020, 18:48

La Lega Pro ha reso noto che il prossimo campionato di Serie C inizierà il 27 settembre: la Lucchese dovrebbe partire per il ritiro intorno alla metà di agosto, da capire ancora dove e come si svolgerà ma nel giro di una decina di giorni dovrebbe essere ufficializzato il tutto