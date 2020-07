Porta Elisa News



Lucchese, ecco tre nuovi soci

mercoledì, 29 luglio 2020, 08:39

di fabrizio vincenti

Non solo la modifica con il passaggio da società dilettantistica a Srl: la società rossonera si allarga anche nella compagine sociale. Con la riacquistata categoria professionistica, la Lucchese si è trasformata da una società dilettantistica in una di capitali a responsabilità limitata con capitale sociale pari a 22mila euro; la modifica, definita dal notaio Costantino a inizio luglio, ha però visto l'ingresso anche di nuovi soci e una diversa ripartizione delle quote.

In particolare, come si può rilevare dalla visura camerale, entrano nel capitale sociale, rafforzandolo, Mario Santoro (sinora fuori) con il 21 per cento delle quote, la colonna rossonera Gabriele Baraldi (con l'11 per cento del capitale) e il commercialista Giovanni Mei, che ha rilevato il 5 per cento. Il resto del portafoglio è diviso equamente tra Daniele Deoma, Bruno Russo e Alessandro Vichi, tutti al 21 per cento delle quote.

Lo scorso anno, al momento della costituzione della nuova società, Lucchese 1905 srl, le quote prevedevano il 45 per cento in mano a Alessandro Vichi, il 35 a Bruno Russo, il 20 a Daniele Deoma. Per quanto riguarda l'amministrazione, invece, Bruno Russo resta il presidente del consiglio di amministrazione e al suo fianco continuano a sedere Alessandro Vichi e Daniele Deoma.

Da sottolineare, in chiave nuovo stadio, che la Lucchese nel suo oggetto sociale prevede anche la possibilità di detenere partecipazioni, anche in società produttive di servizi e commerciali, comunque connesse con il proprio oggetto sociale.