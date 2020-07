Porta Elisa News



Lucchese, il punto sulla rosa

venerdì, 24 luglio 2020, 08:26

di diego checchi

Dopo l'ufficializzazione del rinnovo del contratto di Matteo Meucci, e l'accordo biennale con Fazzi, Papini e Nannelli, la Lucchese è pronta a far rimanere anche Giorgio Lionetti, che oggi incontrerà il direttore Deoma e se tutto andrà bene firmerà il contratto. Ovviamente ci sono anche i giovani Pardini e Bartolomei che andranno in addestramento tecnico, oltre a Coletta, Cruciani e Benassi che sono stati i primi ad essere riconfermati. La nostra sensazione è che Deoma possa confermare ancora un giocatore dalla prossima stagione che potrebbe essere Bitep.

Partenze. Non rientrano nei piani per la stagione 2020-2021 capitano Matteo Nolè, che è richiesto in Eccellenza e in Serie D e Pasquale Iadaresta, che ha tantissime proposte dalla Serie D (Taranto, Gravina, Altamura fra le altre). Saluteranno la comitiva anche Aleksander Lici, che ha molti estimatori in Serie D e non faticherà a trovare squadra, Andrea Vignali e Matteo Remorini, Mattia Lucarelli, Matteo Panati, Nazzareno Tarantino che ha smesso di giocare ed allenerà i giovanissimi regionali rossoneri, Simone Presicci, Niccolò Luglio, Edoardo Soldati che rientrerà al Venezia per fine prestito, Mattia Gallon pronto a sposare il progetto della Torres in Sardegna, e infine anche Giacomo Ligorio.

Il DS rossonero ha sottolineato che arriveranno 13 o 14 nuovi giocatori e come vice Coletta si fa il nome di Nicola Tintori, classe 2000 che viene da una stagione in Serie C con il Gozzano; il giocatore è di Pescia ed è nato calcisticamente nel Tau Calcio prima di approdare alle giovanile dell'Inter. Per l'attacco resiste il nome di Christian Silenzi oltre alle punte esterne Filippo Scalzi della Sanremese e Roberto Convitto del Licata.