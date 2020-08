Porta Elisa News



Mercato, Convitto vicinissimo alla Lucchese

venerdì, 31 luglio 2020, 22:59

di diego checchi

Adesso si può dire con certezza: Roberto Convitto, ala sinistra o seconda punta del Licata, è molto vicino alla Lucchese. A dirlo è stato il suo procuratore Maurizio Casilli al sito Tutto serie D. L'agente ha parlato dei suoi assistiti e su Convitto ha sottolineato: "L'attaccante andrà sicuramente nel calcio professionistico ed è molto vicino alla Lucchese".

Evidentemente i contatti con Deoma in questa settimana si sono intensificati, adesso si aspetta solo l'ufficializzazione e la Lucchese sembra aver superato in volata altre squadre come Reggina, Avellino e Trento. Convitto potrebbe essere quindi il primo acquisto della Lucchese 2020/21. Intanto in serata si è saputo di un interessamento della Lucchese per Andrea Repossi ala destra classe 96 di proprietà della Ternana che ha ottime qualità, ma viene da un lungo infortunio al crociato. Su di lui però c'è anche il Grosseto. Vedremo chi riuscirà a spuntarla tra le due neo promosse.