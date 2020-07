Porta Elisa News



Mercato in ebollizione: tante le trattative

mercoledì, 1 luglio 2020, 19:06

di diego checchi

Giornata tranquilla in casa Lucchese mentre quella di domani sarà importante per capire quali saranno i 4 tecnici delle formazioni giovanili che verranno presentati proprio domani sera al Porta Elisa alle ore 18 alla presenza, ovviamente, del responsabile del settore giovanile Vito Graziani. Staremo a vedere se le indiscrezioni sul fatto che Carruezzo e Tarantino prenderanno due squadre del settore giovanile sono veritiere o meno.

Mercato delle altre. Si sta iniziando a muovere anche il mercato delle altre formazioni che militano in Serie C dopo che la Lucchese ha confermato mister Monaco e tre pilastri per la prossima stagione, e stiamo parlando del portiere Coletta, del difensore Benassi e del centrocampista Cruciani. Parlando sempre di neo promosse, il Mantova ha trovato un accordo per affidare la panchina all'ex Pro Vercelli Gilardino; il campione del mondo 2006 sembrava destinato al Piacenza che però ha raggiunto un accordo con Vincenzo Manzo, ex Legnano, che andrà a sostituire Franzini, passato al Seregno.

La Pro Sesto ha confermato il tecnico della promozione Francesco Parravicini e tutto il suo staff mentre il Grosseto ha annunciato il nuovo direttore sportivo: si tratta di Vincenzo Minguzzi, vecchia conoscenza dei maremmani che in questa stagione ha lavorato per il Rieti. Il Modena, dopo la conferma di Michele Mignani in panchina e di alcuni ragazzi della scorsa stagione come Ingegnieri e Varutti, ha prolungato il contratto anche all'estroso trequartista Felipe Sodinha. Il Bitonto ha confermato mister Taurino ma ha cambiato DS, affidandosi a Degli Espositi. In casa Cavese possibile il ritorno di Giacomo Modica in panchina, che lo scorso anno ha guidato la Vibonese; se dovesse saltare la trattativa, l'altro nome è quello di Ciro Ginestra, ex Casertana attenzionato però anche dalla Sambenedettese, che proprio ieri sera è uscita dai play off contro il Padova.