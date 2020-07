Porta Elisa News



Mercato, Remorini verso la Massese

giovedì, 30 luglio 2020, 08:44

di diego checchi

La Massese fa sul serio ed ha una trattativa aperta con l'ormai ex esterno offensivo rossonero, Matteo Remorini ad annunciarlo è il Tirreno di Massa-Carrara. Per la società bianconera sarebbe un sogno riportare Remorini a vestire quella maglia e la prossima settimana sarà decisiva per capire se il giocatore firmerà oppure aspetterà qualche proposta dalla Serie D, visto che la Massese ha intenzioni molto serie ma nel campionato di Eccellenza.

Su Mattia Gallon c'è ancora la Torres mentre per quanto riguarda Matteo Nolè ci sono sia il Poggibonsi che la Colligiana in Eccellenza, ma potrebbe esserci anche una possibilità in Serie D con la Pianese, dove ritroverebbe il suo mentore Guido Pagliuca. Anche lo Scandicci del direttore sportivo Garaffoni si è interessato all'ex capitano rossonero. Giacomo Ligorio, con un post sul suo profilo facebook, ha ringraziato la società e la città di Lucca per l'affetto dimostrato ed è in attesa di capire quale sarà la sua nuova destinazione.

Su Pasquale Iadaresta ci sono tantissime squadre di Serie D pronte a offrirgli ponti d'oro: il giocatore, insieme ai suoi agenti, sta valutando quale sia la soluzione migliore. Ancora nessuna novità per Aleksander Lici, ma chissà che non possa tornare nel nuovo Ponsacco guidato da Maneschi per ripartire da protagonista nel campionato di Eccellenza. Per il momento, però, sono solo semplici indiscrezioni e niente più. Matteo Panati è rientrato per fine prestito alla Carrarese e bisognerà vedere se i marmiferi lo gireranno di nuovo ad un'altra squadra oppure lo inseriranno come 2001 nella formazione di Silvio Baldini, facendogli un contratto di addestramento tecnico. Anche Edoardo Soldati e Niccolò Luglio sono ritornati alle loro società di appartenenza, rispettivamente Venezia e Vasto Girardi, per fine prestito.