Mercato, spunta anche il nome di Coppola

lunedì, 20 luglio 2020, 19:11

Mentre l'affare per arrivare all'attaccante esterno Roberto Convitto si complica per le tante richieste ricevute dal giocatore del Licata, per il ruolo di punta centrale, in attesa della possibile conferma di Iadaresta, torna il nome di Christian Silenzi, la scorsa stagione al Chieri

sabato, 18 luglio 2020, 12:11

Ancora da capire se come quest'anno verranno accorpate alcune delle regioni centrali con quelle meridionali e le restanti aggregate al nord-ovest e al nord-est oppure verranno raggruppate come nord, centro e sud. Comunque vada, per le Lucchese ci sarebbero sette derby

venerdì, 17 luglio 2020, 19:05

In quanto neo promossa, la Lucchese avrà tempo fino al febbraio 2021 per adeguare lo stadio alle normative ufficiali, dalla società trapelano fiducia e ottimismo a riguardo ma si preferisce non rilasciare dichiarazioni. Spunta l'ipotesi Pistoia

venerdì, 17 luglio 2020, 16:37

Il ritiro scatterà a settembre ma sarà preceduto da un preritiro dopo la metà di agosto: "Sulla localià nulla è ancora deciso: sono in ballo sia l'ipotesi di farlo a Lucca come pure fuori. Quello che è certo, invece, è che il preritiro sarà ovviamente a Lucca"