Porta Elisa, provate le luci

mercoledì, 22 luglio 2020, 08:21

di diego checchi

C'è attesa per capire se la Lucchese potrà giocare o meno al Porta Elisa la prossima stagione. Dalla società rossonera bocche cucite, anche perché non ci sono notizie certe, ma c'è ottimismo sulla possibilità di giocare al Porta Elisa e sia il presidente Bruno Russo che l'amministratore delegato Alessandro Vichi e anche il direttore generale Mario Santoro stanno lavorando proprio a questo, perché alla Lucchese, adesso, la questione stadio è la più importante. Ieri, intanto, prima prova all'impianto di illuminazione: un segno concreto dei passi in avanti in uno degli aspetti di maggior criticità.

Giocare al Porta Elisa o giocare in uno stadio alternativo, comporterebbe un aumento di costi e magari un minor numero di spettatori, sempre che da settembre si possa ritornare negli stadi, magari con il distanziamento come paventato sia dal ministro dello sport che dal numero uno della Figc Gabriele Gravina. A giorni la matassa si dovrebbe sbrogliare.

In caso di risposta negativa sull'utilizzo dello stadio cittadino, la soluzione più probabile sarebbe lo stadio Marcello Melani di Pistoia, dove sia la società arancione che l'amministrazione comunale si sarebbero dichiarate disponibili. Ripetiamo ancora una volta che non si potranno avere deroghe sul fatto di poter giocare di giorno. Ma quali sono le criticità del Porta Elisa? Prima di tutto, come noto, le torri faro, e poi i seggiolini, per eseguire i lavori di messa a norma le società neo promosse avranno tempo fino a febbraio.