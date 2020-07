Porta Elisa News



Ragghianti: "Sono ottimista sulla possibilità di giocare al Porta Elisa"

giovedì, 23 luglio 2020, 13:13

Stefano Ragghianti, a margine di una conferenza stampa sui lavori al palazzetto dello sport, ha fatto il punto sulla situazione del Porta Elisa, a una manciata di giorni dalla data ultima entro cui la Lucchese deve indicare il campo dove intende giocare le partite casaliighe. per l'assessore allo Sport, il tempo stringe ma le possibilità di farcela ci sono, nella peggiore delle ipotei giocando fuori casa la prima di campionato.

"Tentiamo di lavorare per far giocare la Lucchese al Porta Elisa – ha spiegato – le problematiche riguardano l'alleggerimento delle torri faro, il consolidamento della gradinata e il gruppo di continuità per le luci di emergenza. I tempi sono stretti, i lavori però abbiamo la certezza verranno realizzati entro l'inizio del campionato, massimo entro la prima giornata dello stesso. Se entro il 29 luglio, data ultima per indicare il campo, riusciremo a fare tutto quanto a livello di documentazione che prevede la concessione, l'agibilità dell'impianto e la licenza di polizia, dovremmo riuscire a far passare il Porta Elisa. Alternativamente c'è l'potesi di indicare un diverso impianto (successe anche anni fa ndr) per poi chiedere il cambio una volta che i lavori sono terminati. Il piano B c'è e si chiama Pistoia. Io sono comunque ottimista".

"Quanto al progetto per il nuovo Porta Elisa – aggiunge Ragghianti – la società dovrebbe presentare la versione preliminare dello stesso verso metà agosto con il relativo projcet finanzing. E' chiaro che tutto passa da lì: è la prima volta che abbiamo a che fare con una società che intende presentare un progetto complessivo e attendiamo di vederlo".