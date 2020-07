Porta Elisa News



Tante società sulle tracce di Nolé

venerdì, 3 luglio 2020, 21:56

di diego checchi

Giornate di calma apparente in casa rossonera, dopo che ieri è stato presentato l'intero staff tecnico del settore giovanile. Deoma ha ribadito che per gli acquisti non c'è fretta, bisogna avere calma e non è detto che nemmeno la prossima settimana arrivi qualcuno. Il mercato della Lucchese, come è logico, va a rilento anche perché, onestamente, ci sono circa due mesi all'apertura ufficiale delle trattative e quindi è ancora presto per parlare di certe dinamiche.

Inutile vendere fumo alla gente o fare un nome tanto per farlo, se non siamo sicuri di ciò che diciamo: ci siamo sbilanciati su Fedato qualche giorno fa perché poteva essere anche un'idea buona e del tutto non campata in aria. Il giocatore, però, ha altre situazioni tipo Palermo e eggiana che lo stanno cercando e non è facile che possa ritornare a Lucca; bisognerà vedere se poi, a livello economico, questo elemento rientrerà nei parametri della società perché la Lucchese, come sappiamo, non vuole fare il passo più lungo della gamba. Anche sulle conferme non c'è nessuna novità di rilievo.

Intanto per quanto riguarda Nolè, su di lui sembrano esserci Aglianese, San Donato Tavarnelle e il Poggibonsi, squadra di Eccellenza che è pronta ad accaparrarselo con una grande offerta economica. Il giocatore, però, vuole capire se ci sarà ancora la possibilità di rimanere a Lucca, cosa che onestamente ci pare difficile, anche se per lui le porte rossonero sono sempre aperte. Segnaliamo che l'Aglianese, che sta puntando Cristian Brega, oggi ha acquistato l'ex rossonero Federico Russo, che era all'Arzignano la scorsa stagione.