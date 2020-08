Porta Elisa News



Al Porta Elisa primo allenamento per i rossoneri

mercoledì, 19 agosto 2020, 12:33

Via ai primi allenamenti sia pure individuali. I rossoneri si sono ritrovati questa mattina al Porta Elisa per la prima seduta di allenamento della nuova stagione che sancisce il ritorno in Serie C della Lucchese.

Ecco i convocati per il primo allenamento dei rossoneri di questa mattina alle ore 10.00 a disposizione di mister Monaco: Jacopo Coletta, Maikol Benassi, Aniello Panariello, Diego Bartolomei, Federico Papini, Lorenzo Pardini, Giorgio Lionetti, Matteo Meucci, Michel Cruciani, Filippo Fazzi, Giovanni Nannelli, Filippo Scalzi, Roberto Convitto, Jonathan Bitep, Matteo Panati, Piercataldo Forciniti e Claudio Cellamare, un giovane giunto dal Milan.