Porta Elisa News



Calciomercato: Lucchese vicina al milanista Lo Curto

domenica, 23 agosto 2020, 14:31

di diego checchi

La Lucchese è vicinissima ad acquistare un altro "baby" del Milan, si tratta di Michele Lo Curto.

La trattativa è in fase avanzatissima e potrebbe chiudersi già nella giornata di oggi o in quella di domani, è chiaro che bisognerà aspettare l'ufficialità per dire che l'affare è concluso ma Deoma avrebbe messo le mani su talento che ha già collezionato anche 3 presenze con la nazionale U17.

Lo Curto, alto 185 cm molto abile in fase di spinta, è siciliano di Canicattì e oltre a quella col Milan ha avuto esperienze con il Cesena U17, per farvi capire il valori di questo giocatore vi diciamo che era già entrato nelle grazie di Gennaro Gattuso lo scorso anno e si era anche allenato con la prima squadra tant'è vero che secondo quanto riportato dal portale calcionews24.com ha servito anche un assist a Piatek prima che l'attaccante venisse ceduto.

Con questo possibile arrivo, Deoma si assicurerebbe un altro ragazzo da mettere fuori lista, visto che è un 2002 e non deve essere messo sotto contratto come professionista.