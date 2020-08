Porta Elisa News



Campionato, la Lucchese verso l'inserimento nel girone A

giovedì, 27 agosto 2020, 08:28

La conferma è arrivata dalla stessa Lega Pro: i tre gironi di Serie C non subiranno rivoluzionamenti, la divisione tra nord-ovest, nord-est e centrosud resta dunque in piedi. E a questo punto è davvero improbabile che la Lucchese non venga inserita, come del resto accaduto negli ultimi anni, nel girone A, quello per intenderci che raggruppa le squadre piemontesi, liguri, qualche lombarda, oltre alle toscane e all'Olbia.

Alla luce dei possibili-probabili ripescaggi di Giana Erminio, Ravenna e Legnago, ecco dunque quale potrebbe essere la composizione del girone dei rossoneri: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus B, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.

Un girone dunque che ricalcherebbe a grandi linee quello di due stagioni fa e che vedrebbe la presenza di sei derby. Il 10 settembre, con la compilazione del calendario, arriveranno le risposte definitive.