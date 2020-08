Coluccio: "Il gruppo sta lavorando molto bene"

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 28 agosto 2020, 08:55

Una serie di tamponi (l'ennesima) nella mattinata di lunedì e poi l'avventura 2020-2021 della Lucchese prenderà definitivamente il via. Per la giornata del primo settembre è infatti prevista la partenza per il ritiro blindato di Castelnuovo Garfagnana che andrà avanti sino al 19 del mese.

giovedì, 27 agosto 2020, 15:04

A ritornare con accenti molto preoccupati sui provvedimenti governativi che impongono la chiusura blindata di partite e allenamenti, è stato in una lunga intervista rilasciata a Tuttosport oggi in edicola, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro: "Se dovesse restare per un lungo periodo la chiusura degli stadi allora la situazione...

giovedì, 27 agosto 2020, 08:28

I tre gironi di Serie C non subiranno rivoluzionamenti: la divisione tra nord-ovest, nord-est e centrosud resta in piedi. E a questo punto è davvero improbabile che la Lucchese non venga inserita, come negli ultimi anni, nel girone A, quello con le squadre piemontesi, liguri, qualche lombarda, oltre alle toscane...

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:42

Al momento nel ritiro della Lucchese a Castelnuovo Garfagnana che parte il primo settembre non potrà mettere piede nessuno. Nè tifosi, né addetti ai lavori: le attuali normative anticovid impongono questo, anche se altrove, e non solo in serie A, si sta provando a allargare i cordoni.