Conferenza stampa di Deoma e Vichi su giocatori, stadio e ritiro

martedì, 25 agosto 2020, 19:49

di diego checchi

In sala stampa si sono presentati il DS Daniele Deoma e l'AD Alessandro Vichi che hanno affrontato diverse questioni, dalla presentazione dei nuovi rossoneri, al progetto stadio e quindi al ritiro di Castelnuovo.

"Jonathan Bitep è uno degli attaccanti più forti che ci sono in Lega Pro. La differenza non la fanno i nomi ma la fa la voglia, la rabbia e io mi tengo stretto Bitep, che ha firmato un contratto annuale con opzione sul secondo anno, e me lo gioco non solo in lega Pro ma anche in Serie B ed in Serie A. Chiaramente il gruppo è sempre fondamentale e un giocatore come lui, se riesce a inserirsi bene nel gruppo può essere decisivo.

Altra new entry Michele Lo Curto, di Licata, che ha lavorato non solo al Cesena ed al Milan ma soprattutto in un settore giovanile che io conosco benissimo. Ringrazio il Milan nella persona di Paolo Danzè per la celerità del passaggio nella nostra società a titolo definitivo con un contratto di due anni. Il terzo ma non ultimo, con un altro contratto definitivo per una stagione è Claudio Cellamare. Tutti e tre incarnano le caratteristiche che ricerchiamo nei nostri giocatori in continuità con il lavoro di una società, di un organizzazione, che vuole mantenere la linea che ci ha portato ad oggi ad ottenere una promozione in Lega Pro al primo tentativo. La nostra filosofia è quello di avere giocatori di proprietà, su 8 prestiti che possiamo contrattualizzare ne faremo uno al massimo due. Valorizzare i giocatori di proprietà è completamente diverso che valorizzare giocatori in prestito e sia Lo Curto, classe 2004, che Cellamare, classe 2002, non rientrano nei 22 in lista, dove per adesso ci sono 12 nomi e fuori lista ci sono Forciniti, Panati, Lo Curto, Cellamare, Pardini e Bartolomei".

In seguito ha voluto prendere la parola Alessandro Vichi, amministratore delegato rossonero:

"Volevo esserci a questa presentazione perché Bitep è un ragazzo che mi fa emozionare, lo conosco da tre anni quando giocava in prima categoria nel Ponte Moriano e mi ha commosso vederlo firmare un contratto da professionista".

A che punto siamo con il progetto stadio?

"La presentazione del progetto all'amministrazione comunale slitterà a lunedì perché abbiamo voluto inserire delle migliorie, visto che c'erano i tempi tecnici per farlo. Più avanti Mario Santoro presenterà alla stampa ed alla città la versione del nuovo stadio".

Deoma a poi risposto alla domanda di chi gli chiedeva se il ritiro di Castelnuovo sarebbe stato aperto al pubblico:

"Per ora non ci sono novità rispetto al protocollo che ci ha dato la Lega e che noi rispettiamo nei minimi dettagli e quindi la risposta è no, ad oggi tutti gli allenamenti sono a porte chiuse. Speriamo che ci siano novità nei prossimi giorni e che le cose possano cambiare, nel caso il direttore Mario Santoro ve lo comunicherà. Noi comunque partiremo lunedì 31 subito dopo aver fatto i tamponi ed i test sierologici".