Porta Elisa News



Deoma: "Possibile l'arrivo di qualche nuovo acquisto prima di Ferragosto"

martedì, 4 agosto 2020, 19:08

di diego checchi

Daniele Deoma, ds rossonero, ha voluto presentare ancora una volta i cinque giovani che faranno parte della Lucchese anche per il prossimo anno. In questi ragazzi c'è un grande senso di appartenenza. Deoma ha fatto anche il punto sul mercato dicendo che forse, prima di ferragosto, se ci riuscirà, presenterà qualche nuovo acquisto.

"Sono qui oggi con grande piacere a presentare questi ragazzi, e anche se non ne avrebbero bisogno, la voglio fare lo stesso perché oltre al valore tecnico questi ragazzi, dal punto di vista umano rappresentano i valori che mi piacciono e su cui si basa la Lucchese. Questi sono i nostri cinque gioiellini, ho grande stima e fiducia in questi ragazzi, che hanno dimostrato con i fatti di essere all'altezza di rappresentare al meglio una maglia gloriosa e importante come quella della Lucchese. Per il mio modo di vedere il calcio sono superiori alle prime scelte della primavera di A e B, dobbiamo coltivare questi talenti e aspettarli perché hanno contribuito a riportare la Lucchese in Lega Pro".

A che punto siamo con il mercato?

"Abbiamo una decina di giocatori, uno zoccolo duro che lo scorso anno non c'era e sono contento perché credo molto nelle qualità umane e tecniche dei ragazzi che sono ora in rosa. Sono tutti profili straordinari e lo hanno già dimostrato, sono ragazzi genuini ed è importante che abbiano tutti capito che non è la categoria che fa il calcio, ma la fame e la professionalità nel lavoro. L'anno prossimo non dovremo aver paura di nessuno, questi ragazzi hanno voglia di ribaltare il porta Elisa e sono gli altri che dovranno aver paura di affrontarli. Questi sono ragazzi che vogliono emergere, che voglio arrivare e per fare questo vorranno fare cose straordinarie qui a Lucca. Siamo ripartiti dalle macerie e parlare ora di Lega Pro è un sogno per tutti, loro sanno quanto la società ci tiene a fare bene. Sono contento che abbiamo anche superato la diffidenza della tifoseria ma adesso la responsabilità è ancora maggiore perché non possiamo tradire la fiducia della città".

Bitep sarà riconfermato?

"Jonathan è un profilo che a livello di potenzialità fisiche, io come DS me lo gioco in Serie A, ma a livello professionale è da terza categoria. I comportamenti sono fondamentali e Jonathan, se vuole rimanere, lo deve imparare, anche con le maniere forti. Adesso sta lavorando in maniera differenziata e lo valuteremo in seguito. Qui si lavora duro e deve stare bene nel gruppo, chi non si adatta a questo sistema si può accomodare fuori".

E su altri acquisti cosa ci dice?

"Se riusciamo prima di ferragosto facciamo qualcosa, ma non c'è fretta perchè con il nuovo sistema delle liste ci sono un sacco di squadre che son bloccate, devono prima lavorare sulle uscite e poi sugli acquisti, noi questo problema non ce l'abbiamo. Ci saranno dai 300 a 400 profili disponibili e quindi bisognerà ponderare molto bene ogni decisione. Chiudendo, vorrei fare ancora una volta i complimenti a Bruno Russo, Mario Santoro e Alessandro Vichi perché hanno lavorato bene sulla vicenda stadio facendo un vero e proprio miracolo".

Mario Santoro è poi intervenuto soltanto per un momento ed ha sottolineato: "Noi ci rivedremo giovedì per illustrarvi altre iniziative che ha in mente la società. Per quanto riguarda la fidejussione potete stare tranquilli, l'abbiamo già portata in Lega tre giorni fa con tutti gli incartamenti del caso. Vorrei anche sottolineare un'altra cosa: noi agiamo per il bene della Lucchese e tutti devono avere il loro ruolo, i dirigenti devono fare i dirigenti, i giornalisti devono fare i giornalisti e i tifosi che rispettiamo molto, i tifosi. Ma su chi deve assumere ruoli più o meno importanti in questa società la decisione è e sarà sempre solo nostra".