Lucchese, all'appello mancano 8-10 giocatori

giovedì, 20 agosto 2020, 20:02

di diego checchi

Il calciomercato è imprevedibile ma fino alla prossima settimana è difficile che Deoma, insieme alla società rossonera, possa annunciare dei nuovi acquisti. Di trattative in corso ce ne sono tante ma tutte, ovviamente, top secret. Intanto, la squadra ha lavorato anche questa mattina allo stadio rigorosamente a porte chiuse, facendo alcune esercitazioni individuali.

Solo da lunedì si cambierà registro, quando il gruppo tornerà ad essere compatto. È chiaro che all'appello mancano ancora 8/10 giocatori per completare la rosa e Deoma, ieri, in conferenza stampa, ha fatto capire che in questi giorni arriveranno parecchi giovani che non andranno inseriti in lista perché la strategia della Lucchese è quella di non riempire la lista subito in modo da poter intervenire più avanti se ce ne sarà bisogno. Claudio Cellamare, terzino classe 2004 arrivato dal Milan, è un prospetto di grande valore e potrebbe anche essere aggregato stabilmente alla prima squadra.