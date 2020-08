Porta Elisa News



Lucchese, Deoma a caccia di una punta centrale

venerdì, 14 agosto 2020, 20:09

di diego checchi

Dopo gli arrivi di Convitto, Scalzi e Panariello, la Lucchese può contare su una rosa di 13 giocatori più Bitep che è ancora un punto interrogativo. Il giocatore camerunense si sta comunque allenando da qualche tempo con Di Stefano per farsi trovare pronto all'inizio della preparazione. Non sappiamo se Deoma, da qui a martedì, data di inizio del pre-ritiro, metterà a segno un altro paio di colpi ma quello che è certo è che non vorrà sbagliare e soprattutto non andrà ad intasare la lista dei 22 preferendo completarla in seguito se ce ne sarà bisogno.

La Lucchese, attualmente, non ha ancora un centravanti in rosa e quindi potrebbe arrivare almeno un elemento in quel reparto. Nelle ultime ore si fanno i nomi di Sarao, classe '89 in uscita dalla Reggina ma che ha una proposta anche dal Gubbio, e di Rossetti, classe '97 che ha da poco rescisso il contratto che lo legava al Modena. Entrambi sono centravanti forti fisicamente e sarebbero ideali per il gioco di mister Monaco.

Da capire anche chi sarà il vice di Coletta, ed è certo che sarà un giovane; pare sia stata aperta una trattativa con l'Empoli, dove come responsabile del settore giovanile c'è l'ex osservatore rossonero Federico Bargagna. Il nome giusto potrebbe essere quello di Alex Sposito, napoletano classe 2001 di 193 cm di altezza, che lo scorso anno ha collezionato 23 presenze in Primavera. Alla prima squadra dovrebbero essere aggregati anche i portieri della Berretti rossonera Mazzotta e Forciniti.