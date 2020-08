Porta Elisa News



Lucchese, lunedì al via il ritiro di Castelnuovo

venerdì, 28 agosto 2020, 08:55

Una serie di tamponi (l'ennesima) nella mattinata di lunedì e poi l'avventura 2020-2021 della Lucchese prenderà definitivamente il via. Per la giornata del primo settembre è infatti prevista la partenza per il ritiro di Castelnuovo Garfagnana che andrà avanti sino al 19 del mese. Lunedì mattina, dopo il controllo medico, la comitiva con mister Monaco in testa si sposterà verso l'albergo La Lanterna in località Le Monache. Nel pomeriggio conferenza stampa di presentazione del ritiro, mentre è ancora da vedere se il trainer deciderà di far svolgere la prima seduta di allenamento allo stadio di Castelnuovo o se i rossoneri scenderanno sul campo solo a partire da martedì.

Come è stato sino per il preritiro al Porta Elisa, però, tutto blindato e tutto inaccessibile per tifosi e addetti ai lavori: le normative attuali non consentono la presenza di estranei alle sedute di allenamento per evitare situazioni di potenziali pericoli sanitari, quelli stessi pericoli, però, che evidentemente non sono tali durante le conferenze stampa, quando i giocatori entrano in contatto con numerose persone. Incongruenze italiane al tempo del Covid-19, con la speranza che quanto prima i protocolli vengano allentati.