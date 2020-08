Porta Elisa News



Mercato, arrivano le conferme dei giovani

martedì, 4 agosto 2020, 19:22

di diego checchi

Ecco i cinque giovani ragazzi che saranno delle colonne importanti della Lucchese del futuro, ci riferiamo a Diego Bartolomei classe 2001, Federico Papini classe '99, Giovanni Nannelli classe 2000, Filippo Fazzi classe 2000 e Lorenzo Pardini classe 2002. A loro la parola in sala stampa, dopo essere stati riconfermati: traspare il grande attaccamento alla maglia rossonera.

Bartolomei: "Sono contento della conferma, per me era un sogno. Io sono di Lucca e per me è importantissimo vestire i colori della mia città, darò il massimo e spero di meritarmi un posto in squadra. Mi chiedete quale sarà il mio ruolo? Io voglio dare il massimo per la squadra, dove il mister vuole io gioco. Il salto di categoria renderà tutto più difficile, dovremo avere ancora più fame e non mollare niente: sarà un bel campionato e lotteremo per mantenere la categoria".

A seguire è la volta di Federico Papini, uno dei giovani più interessanti della Lucchese: "Avrò un posto assicurato come under? Il direttore farà una squadra competitiva e tutti bisognerà lottare per la maglia. Vorrei anche ringraziare il direttore per le belle parole. Questo era il mio terzo campionato di Serie D e chiaramente l'esperienza mi ha aiutato, adesso non vedo l'ora di confrontarmi con una nuova categoria per mettermi alla prova e testare le mie capacità. Giocare con Benassi sarà un vantaggio? Certo, abbiamo giocato un anno insieme come coppia centrale ma sarei contento di giocare in qualunque ruolo, negli anni scorsi ho sempre giocato come terzino sia a destra che a sinistra, qui a Lucca per la prima volta centrale".

Toccaa Nannelli, per la Lucchese le ali sono sempre state importanti e anche per il gioco di Moanco il suo è un ruolo importante: "Tutti siamo importanti e noi dobbiamo partire in punta di piedi senza presunzione. Abbiamo tutti fame e per me, scartato dalla Fiorentina, c'è voglia di rivalsa per il primo campionato tra i professionisti. Questo è un sogno che si realizzerà. Il fatto che la Lucchese abbia rifiutato le richieste di altre squadre? Mi fa piacere di certo ma noi ragazzi non dovremmo nemmeno sentirle queste cose, che c'è il rischio di montarci la testa. La cosa che farà la differenza è la testa, la Lucchese è una squadra importante e chi è qui la tecnica ce l'ha. A livello personale Il mio obiettivo è segnare qualche gol in più".

Filippo Fazzi, tra i giovani, è l'unico ad aver avuto esperienza in Serie C nella Lucchese di Favarin: "Avevo giocato solo in Coppa Italia, ma la Serie D a Lucca dell'anno scorso, in termini di mentalità e lavoro vale quanto la Serie C, sono ovviamente contento di tornare tra i professionisti. Posso fare tutti i ruoli del centrocampo ma mi adatto a quello che richiederà il mister, ci vuole umiltà".

Lorenzo Pardini, il più giovane di tutti, all'inizio dello scorso campionato ha giocato spesso da titolare: "Dopo le prime 10 partite ho avuto un calo e il mister ha fatto giocare più Diego (Bartolomei ndr) ma penso che sia normale. Io sono sempre a disposizione del mister e della squadra e ci tengo a ringraziare la società e direttore per questa opportunità, per me questo è solo un punto di partenza, giocare nella Lucchese credo sia un sogno per chiunque, a maggior ragione per chi come me è nato a Lucca".