Porta Elisa News



Mercato, Lici torna al Ponsacco

martedì, 18 agosto 2020, 15:12

di diego checchi

Dopo una stagione non troppo fortunata con la maglia della Lucchese, Alexander Lici è tornato a Ponsacco dove ha militato per sei anni, ritrovando l'allenatore Giovanni Maneschi. Proprio Maneschi ha voluto Lici nella sua squadra che punta decisamente ad un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza.

Il difensore Francesco Matteoni, classe 2001 che lo scorso anno aveva esordito in prima squadra con uno spezzone di gara contro il Ghiviborgo, giocherà nel Real Forte Querceta. Il giocatore è stato aggregato per quasi tutta la scorsa stagione alla formazione di Monaco. Ha potuto imparare dai difensori molto più esperti. Per quanto riguarda le entrate, sembrava potesse essere soltanto una formalità l'arrivo a Lucca di Alex Sposito, portiere classe 2001 di proprietà dell'Empoli, ma sono sorti dei problemi tra le due società e l'estremo difensore sembra essere destinato al Piacenza. Al momento come dodicesimo c'è Piercataldo Forciniti, classe 2003, in attesa che Deoma trovi un'alternativa a Iacopo Coletta.