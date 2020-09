Molinaro vicino alla Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 31 agosto 2020, 18:33

Alla presentazione del ritiro, il direttore generale fa il punto: "Lavoriamo per una amichevole a porte aperte contro il Castelnuovo. Giocheremo con Fiorentina, Empoli e Spal. Il nuovo SLO? Per ora il ruolo sarà a interim e lo farà il presidente Russo"

lunedì, 31 agosto 2020, 17:03

Nel giorno in cui parte il ritiro di Castelnuovo, la Lucchese piazza altri tre acquisti: l'attaccante Salvatore Molinaro, il centrocampista Francesco Falivene e il difensore Daniele Solcia. Il primo e il terzo erano ormai vicinissimi da giorni all'arrivo in rossonero

lunedì, 31 agosto 2020, 15:34

Il consiglio federale della Figc ha deciso la riammissione, nella seduta odierna, in Serie C di Giana Erminio e Ravenna e inserito in terza serie il Legnago al posto del Campodarsego. Confermato l'inizio del campionato di Serie C per il 27 settembre

sabato, 29 agosto 2020, 10:13

Lucchese sarebbe interessata al giovane difensore Daniele Solcia, scuola Atalanta, lo scorso anno in Serie D al Ponte San Pietro, trattativa avviata anche per il difensore Francesco Cernuto, classe 1992, lo scorso campionato alla Triestina. In attacco, fari puntati su Andrea Magrassi, lo scorso anno nella Virtusvecomp Verona in Serie...