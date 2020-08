Porta Elisa News



Ritiro di Castelnuovo (per ora) senza pubblico

mercoledì, 26 agosto 2020, 13:42

Nessuna certezza. E non può che essere così, visto che nessuno sa cosa succederà. L'unico punto fermo, al momento, è che nel ritiro della Lucchese a Castelnuovo Garfagnana non potrà mettere piede nessuno. Nè tifosi, né addetti ai lavori: le attuali normative anticovid impongono questo, anche se altrove, e non solo in serie A, si sta provando a allargare i cordoni.

La società è in attesa di comunicazioni da parte degli organi calcistici, si attende un nuovo protocollo per l'inizio di settembre (il ritiro sarà al primo al 19 settembre) che permetta di far entrare persone agli alleamenti, cosa per ora impossibile. Nessuna certezza anche per le gare amichevoli: saranno a porte chiuse, tutto da vedere che possano entrare i mezzi di informazione. Un calcio davvero ridotto ai minimi termini, che perde fascino e interesse giorno dopo giorno. Mentre i costi continuano a lievitare, come ricorda il direttore generale Mario Santoro.

"Sostenere tamponi e test sierologici ogni quattro giorni – spiega – ha un costo elevato. per il momento queste sono le regole e a queste dobbiamo attenerci. Stiamo aspettando comunicazioni per i primi di settembre con un nuovo protocollo, ma al momento non sarà possibile per nessuno assistere al ritiro. Gli abbonamenti e la riapertura stadi? Per ora, tutto fermo".