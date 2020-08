Porta Elisa News



Santoro: "La Lucchese giocherà al Porta Elisa"

mercoledì, 5 agosto 2020, 07:40

"La Lucchese giocherà al Porta Elisa": lo conferma il direttore generale Mario Santoro che in queste settimane è stato impegnato nella raccolta di documenti per l'iscrizione, un percorso concluso nei giorni scorsi. "Non abbiamo voluto emettere comunicati – spiega Santoro – perché mi pare sia la regola quella di presentare tutta la documentazione entro i termini indicati. O almeno dovrebbe essere la regola. E' stato tutto depositato nei giorni scorsi, in ogni caso, fideiussione compresa".

Poi le rassicurazioni sullo stadio: la Lucchese giocherà al Porta Elisa, assicura Santoro. "E' tutto posto – aggiunge – è stata la parte più complicata di tutte, ma ce l'abbiamo fatta. Mancano alcuni lavori a cura del Comune che verranno effettuati nelle prossime settimane e che interessano i fari, la gradinata e le batterie per l'alimentazione dei fari. La squadra giocherà in casa le sue gare interne, e se previsto dal calendario anche in notturna. Ci stiamo attrezzando anche per i seggiolini in gradinata,ma dobbiamo capire quale sarà la capienza per le normative anti Covid".