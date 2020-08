Porta Elisa News



Ufficiale: Convitto è un giocatore della Lucchese

mercoledì, 12 agosto 2020, 17:53

Roberto Convitto è un nuovo giocatore rossonero: ha sottoscritto un contratto biennale con la Lucchese. Il neo acquisto classe 1996 è stato presentato questo pomeriggio allo stadio, con il diesse Deoma che lo inseguiva da mesi, precisamente da dicembre, e che ha ringraziato il suo procuratore per la conclusione positiva della trattativa. Convitto è una punta esterna che può svolgere parecchi ruoli, e fa la cosa più difficile nel calcio, ovvero fare gol", ha ricordato Deoma.

"Sarei voluto venire già a dicembre - ha spiegato Convitto – ma il Licata non mi ha fatto andare. Le caratteristiche? Mi piace saltare l'uomo ma anche fare gol, quest'anno ne ho realizzati 12. Non ho mai giocato in serie C, so che è un campionato difficile, ma mi sono guadagnato questa opportunità. Volevo fare una esperienza lontana dalla mia Sicilia e ho scelto Lucca. Qui c'è una grandissima storia calcistica e è una grandissima piazza".