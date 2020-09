Porta Elisa News



Cruciani: "La squadra si farà trovare pronta"

sabato, 5 settembre 2020, 08:48

di diego checchi

Michel Cruciani ha la voglia di un ragazzino e lo lascia trasparire anche quando lo si intervista telefonicamente. Ride, scherza e quando si parla di Lucchese si entusiasma subito anche quando gli si chiede quanto sia dura la prepartazione estiva: "Stiamo lavorando bene. Si fa fatica ma è giusto che sia così durante un ritiro e noi siamo qua per quello, per trovare la migliore condizione fisica".

Dopo questi primi giorni di preparazione si è fatto un idea più precisa sulla squadra?

"Sì, abbiamo iniziato da poco e ci vuole ancora un pò di tempo per poter fare un'analisi simile. Importante adesso è lavorare al meglio con il gruppo, imparare a conoscerci e mettere in pratica sul campo ciò che vuole il mister".

Che tipo di campionato si aspetta quest'anno?

"Un campionato molto più tosto rispetto a quello passato. Perciò bisogna sempre farsi trovare pronti sia dal punto di vista fisico e mentale anche a causa dei molti turni infrasettimanali. Tutto ciò è stimolante perchè ci sarà da divertirsi. Gli stimoli non ci mancheranno e la squadra si farà trovare pronta vendendo cara la pelle ogni quavolta scenderà in campo e sarà dura per chiunque batterci."

Stadi presto con le porte aperte ai tifosi?

"Il mio desiderio è sicuramente quella che finalmente, anche in minima parte, possa rientrare pubblico negli stadi. Ciò vorrà dire che le cose andranno migliorando. Dopo la vittoria del campionato non siamo ancora riusciti a festeggiare un minimo con i tifosi e la speranza è che magari la prima di campionato sia allo stadio Porta Elisa davanti in presenza dei nostri tifosi."

Quali consigli vuole dare ai più giovani?

"La voglia che uno ha dentro di dare tutto e cercare di fare sempre al meglio non deve mancare mai. Ma più che consigli bisogna dare esempi con i fatti, poi siamo sempre pronti a dare una mano anche dal punto di vista dei consigli verbali anche nella ricerca della cura del dettaglio."

Lo scorso anno è riuscito a zittire tutti quelli che lo davano per finito...

"Mi sono tolto qualche sassolino dalle scarpe ma sinceramente a queste cose non ho mai pensato. Ho sempre pensato a fare il meglio per me, per la squadra e per la mia famiglia. Ho ancora tanta voglia e dopo il campionato dello scorso anno forse qualcuno si è rimangiato un pò di queste cose. Di questo devo ringraziare la società per la fiducia che mi è stata concessa."

A che cosa serviranno queste tre amichevoli di lusso contro Fiorentina, Empoli e Spal?

"Sono amichevoli che fa sempre piacere giocare. Stadi importanti contro avversari importanti. Per noi sarà un gran bell'allenamento dove ci sarà soprattutto da correre. Cercheremo di provare comunque le cose che sappiamo fare sapendo che dovremo guardare più che al risultato alla prestazione di squadra sul campo."