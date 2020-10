Porta Elisa News



Doppia seduta per i rossoneri

mercoledì, 30 settembre 2020, 20:05

Allenamento doppio per la formazione rossonera. Al mattino lavoro per reparti mentre nel pomeriggio si è tornati a lavorare nella "gabbia" con delle partitelle a pressione. Per domani è prevista la consueta partitella in famiglia all'Acquedotto nel pomeriggio. Per quanto riguarda il mercato, c'è da sottolineare che Chinellato, un possibile obiettivo della Lucchese, ha firmato proprio oggi per la Pistoiese mentre l'ex rossonero Davide Bertoncini ha accettato l'offerta biennale del Como, dove ritroverà un altro ex rossonero: Tommaso Arrigoni.

Intanto, il Novara, è uscito dalla Coppa Italia perdendo contro il Cittadella mentre Wladimiro Falcone, è stato grande protagonista con il suo Cosenza nella partita contro l'Alessandria, parando 3 rigori su 4.