Lucchese, la prima di campionato sarà con la Pergolettese

mercoledì, 16 settembre 2020, 18:10

Definito il calendario 2020-2021 per la Serie C, i sorteggi sono avvenuti questo pomeriggio a Roma e trasmessi in diretta su RaiSport. Per la Lucchese esordirà tra le mura amiche (a porte chiuse) contro la Pergolettese, prima trasferta, il 4 ottobre, a Novara. Alla terza di campionato il primo derby con il Grosseto, mentre quello con il Livorno sarà soltanto il 20 dicembre all'Ardenza. Ultima di campionato in casa del Renate il 25 aprile 2021

1° GIORNATA, 27/9/20-24/01/2021, Lucchese-Pergolettese

2° GIORNATA 4/10/20-31/01/21, Novara-Lucchese

3° GIORNATA, 7/10/20-3/02/21, Lucchese-Grosseto

4° GIORNATA, 11/10/20-7/02/21, Pro Vercelli-Lucchese

5° GIORNATA, 18/10/20-14/02/21, Lucchese-Como

6° GIORNATA, 21/10/20-17/02/21, Pro Patria-Lucchese

7° GIORNATA, 25/10/20-21/02/21, Lucchese-Juventus B

8° GIORNATA, 1/11/20-28/02/21, Olbia-Lucchese

9° GIORNATA, 8/11/20-3/03/21, Lucchese-Albinoleffe

10° GIORNATA, 11/11/20-7/03/21, Pontedera-Lucchese

11° GIORNATA, 15/11/20-14/03/21, Pro Sesto-Lucchese

12° GIORNATA, 22/11/20-17/03/21, Lucchese-Giana Erminio

13° GIORNATA, 29/11/20-21/03/21, Pistoiese-Lucchese

14° GIORNATA, 6/12/20-28/03/21, Lucchese-Alessandria

15° GIORNATA, 13/12/20-3/04/21, Lucchese-Piacenza

16° GIORNATA 20/12/20-11/04/21, Livorno-Lucchese

17° GIORNATA, 23/12/20-14/04/21, Lucchese-Carrarese

18° GIORNATA 10/01/21-18/04/21, Lecco-Lucchese

19° GIORNATA 27/02/21 25/04/21, Lucchese-Renate