Porta Elisa News



Lucchese, mercoledì amichevole contro l'Entella

lunedì, 14 settembre 2020, 00:14

Dopo Fiorentina e Empoli, ecco l'Entella. Terza amichevole per i rossoneri che dopo aver affrontato la formazione viola e quella azzurra, saranno di scena a Chiavari mercoledì prossimo (ore 17,30) dove affronteranno l'Entella che disputa il campionato di Serie B.

Ne dà notizia la stessa società ligure che informa sul proprio sito che l'amichevole, al posto di una programmata con il Pontedera, sarà ovviamente a porte chiuse. Una nuova occasione per Cruciani e compagni per mettere minuti nelle gambe in vista del campionato, il cui esordio è previsto per il 27 settembre prossimo. A oggi non è stato ancora definito il calendario né il girone, che dovrebbero essere compilati a metà di questa settimana.