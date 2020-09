Lucchese, presentate le nuove maglie

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 24 settembre 2020, 19:54

Nella partitella in famiglia che si è disputata all'Acquedotto sotto la pioggia. L'ex centravanti del Genoa ha fatto il bello e il cattivo tempo mettendo a segno 4 gol in 20 minuti, uno più bello dell'altro. Mister Monaco mischia le carte in vista dell'esordio in campionato

giovedì, 24 settembre 2020, 13:28

Il modulo della Pergolettese, che lo scorso anno si è salvata ai playout nel doppio spareggio contro la Pianese, dopo una stagione travagliata e segnata dal Covid, è il 4-3-3 con gli esterni di attacco che giocano a piede invertito: una squadra tosta che ha un mix di esperienza...

mercoledì, 23 settembre 2020, 19:22

Intenso allenamento della squadra di mister Monaco che, sciopero dei calciatori permettendo, sarà in campo domenica prossima nella gara contro la Pergolettese: unico assente Papini, ancora alle prese con l'infortunio

mercoledì, 23 settembre 2020, 13:43

Il diesse rossonero prende posizione contro lo sciopero dei calciatori e contro le norme sulla presenza dei tifosi negli stadi: "Le cose vanno dette prima: Aic e Lega trovino un punto di accordo o salta il sistema calcio. Quanto agli stadi, evidente ci siano due pesi e due misure"