Mercato: Deoma a caccia della punta

venerdì, 4 settembre 2020, 17:14

di diego checchi

Il mercato vero e proprio è appena iniziato ma intanto Daniele Deoma, diesse rossonero, ha piazzato alcuni colpi di prospettiva tipo Lo Curto, Cellamare, Convitto, Scalzi, Solcia, Falivene e Molinaro ma si è assicurato anche alcune certezze tipo Kosovan e Panariello. Questa squadra va rifinita e completata ed allora il direttore sportivo rossonero è pronto a non fermarsi e soprattutto sull'attaccante la società sembra decisa a fare uno sforzo economico.

Ci sono vari profili che potrebbero interessare la Lucchese ma intanto bisogna capire se il diesse vorrà prendere una o due punte centrali. Magari una di esperienza ed una di prospettiva. Per quella di esperienza sono tanti i nomi in ballo da Matteo Mancosu dell'Entella a Marco Zigoni che era a Venezia, a Federico Melchiorri attualmente al Perugia ma che è seguito anche dalla Sambenedettese. Tutto questo senza scartare i due attaccanti della Reggina ovvero Reginaldo e Sarao, oppure Vano del Carpi.

Le scelte sono variegate e bisognerà capire su quale giocatore Deoma andrà a puntare. Intanto per quanto riguarda il reparto difensivo, un idea potrebbe essere quella di riportare a Lucca, Davide Bertoncini che in maglia rossonera ha giocato per metà stagione quando in panchina c'era Giovanni Lopez. Resiste ancora la candidatura di Francesco Cernuto della Triestina ma su di lui c'è anche la Paganese. Insomma sono ore febbrili per il mercato rossonero ma di una cosa siamo convinti, la società rossonera metterà a segno ancora due o tre colpi di livello per la categoria.