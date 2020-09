Porta Elisa News



Mercato, per l'attacco spunta il nome di Bianchi

mercoledì, 9 settembre 2020, 15:25

di diego checchi

Deoma l'aveva detto nell'intervista a Gazzetta Lucchese "prenderemo uno o due attaccanti, magari un under e un over". Per quanto riguarda quello over, i nomi in cima alla lista sono quelli di Sarao della Reggina oppure Magrassi dell'Entella, o ancora Domenico Santoro che era al Gravina in Serie D ma che potrebbe essere acquistato proprio dall'Entella e poi mandato in prestito alla Lucchese.

Per quanto riguarda l'attaccante under è spuntato il nome di Flavio Bianchi che gioca nella Primavera del Genoa. Una punta centrale di grande qualità che ha giocato anche nel Torino ma proveniente da un infortunio che ha bloccato la sua crescita. Le qualità del ragazzo non si discutono. Su di lui c'è anche la Pistoiese. Vedremo chi riuscirà a spuntarla.

La squadra è nel frattempo rientrata nel ritiro di Castelnuovo e oggi svolgerà una doppia seduta. Da segnalare che tutti gli acciaccati sono stati recuperati. I rossoneri si stanno preparando per l'amichevole di sabato prossimo contro l'Empoli di mister Dionisi. Sarà l'occasione per valutare l'inserimento dei nuovi e la condizione atletica.