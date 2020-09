Porta Elisa News



Monaco: "C’è ancora parecchio da lavorare, anche sul mercato"

sabato, 12 settembre 2020, 20:54

Mister Monaco analizza in maniera molto lucida la gara persa per 4 a 0 con l’Empoli ma la sua disamina va naturalmente al di là del risultato e non potrebbe essere diversamente visto il momento dell'anno e la preparazione ancora in corso: “Abbiamo retto bene i primi 20 minuti e abbiamo anche avuto l’opportunità del gol con Nannelli. Poi, appena siamo calcati un po’ è venuta fuori la supremazia fisica e tecnica degli avversari e se mentre con la Fiorentina abbiamo retto un tempo oggi non è stato così.

"Ovviamente si vede la differenza di categoria e purtroppo non siamo ancora riusciti a schierare tutti i giocatori. Chiaramente c’è ancora parecchio da lavorare, anche sul mercato”.