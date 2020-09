Porta Elisa News



Monaco: "Moderatamente soddisfatto, la società sa dove si deve intervenire"

domenica, 6 settembre 2020, 21:42

Mister Monaco è comunque soddisfatto di come sta evolvendo la preparazione dei suoi ragazzi e sulla partita amichevole contro la Fiorentina ha sottolineato: "E' la prima partita che abbiamo fatto e soprattutto contro una grande squadra. Abbiamo fatto la nostra figura e sono moderatamente soddisfatto. Il primo tempo abbiamo tenuto fisicamente e nel secondo tempo le qualità degli avversari sono venute fuori e finchè abbiamo retto a livello fisico siamo stati in partita".

Soddisfatto di questi primi giorni di preparazione?

"Sì sono soddisfatto. L'unico rammarico sta nei piccoli acciacchi che abbiamo avuto in questi primi giorni e che ci hanno fatto un pò ritardare con la preparazione. Stasera proprio per questo mancavano ben 5 elementi, ma vedremo già in settimana di recuperare".

Si aspetta qualche altro innesto dal mercato da parte della società?

"E' chiaro che la società sa bene dove intervenire ma prima di tutto spero di recuperare gli acciaccati. Sono soddisfatto anche dell'inserimento degli ultimi nuovi arrivati come Molinaro, Solcia e Kosovan che si sono già integrati con il gruppo."