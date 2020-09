Porta Elisa News



Papini, stop per almeno un mese

lunedì, 14 settembre 2020, 21:11

di diego checchi

Federico Papini dovrà stare fermo per almeno quattro settimane perchè l'accertamento al quale si è sottoposto oggi ha evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore della gamba sinistra. Il dottor Tambellini però è ottimista:"Il giocatore potrebbe essere già in gruppo a fine mese se tutto andrà bene e non dovrebbe saltare più di due o tre turni di campionato considerando poi che la prima giornata il difensore deve scontare ancora la squalifica".

Il responsabile medico della Lucchese ha fatto il punto anche sugli altri infortunati: "Scalzi e Lo Curto stanno recuperando dai rispettivi acciacchi e già dall'inizio della prossima settimana saranno a disposizione di mister Monaco".

Il discorso poi si è spostato sul protocollo relativo ai tamponi: "Oggi abbiamo fatto tutti i tamponi ed i risultati li avremo nella giornata di domani. Per quanto riguarda il protocollo per il momento resta invariato ovvero ogni quattro giorni il tampone ed ogni 15 giorni il test sierologico. Per il momento non sono previsti cambiamenti al riguardo".