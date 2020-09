Porta Elisa News



Pergolettese, ecco il primo ostacolo sulla strada dei rossoneri

giovedì, 24 settembre 2020, 13:28

di diego checchi

Una squadra difficile da affrontare. Partiamo da questo presupposto e non fatevi ingannare dall’ultima amichevole persa contro la Pro Sesto perché Matteo Contini, ex difensore di Parma, Milan, Atalanta, Real Saragozza, (nella foto) ha provato diverse soluzioni, addirittura ha schierato una squadra con la difesa a tre nel secondo tempo. Il modulo della Pergolettese, che lo scorso anno si è salvata ai playout nel doppio spareggio contro la Pianese, dopo una stagione travagliata e segnata dal Covid, è il 4-3-3 con gli esterni di attacco che giocano a piede invertito. Non fatevi ingannare dal fatto che la squadra è formata da un mix di esperienza e gioventù. La Pergolettese, per chi l’ha vista, è una squadra tosta da affrontare su tutti i punti di vista.

Tra l’altro nei gialloblu gioca un ex rossonero: un difensore di provata esperienza come Luca Ceccarelli che dopo l’avventura di Arezzo ha scelto la Pergolettese per rimettersi in gioco. Ma ci sono altri giocatori come i due portieri Soncin (ex Milan) e Ghidotti (ex Fiorentina) che si giocheranno il ruolo di numero uno anche se il primo è momentaneamente infortunato. In attacco dovremo vedere Morello, Ciccone e Bortoluz. Sicuramente il giocatore più esperto è il secondo menzionato, con varie esperienze tra cui Ternana, Gubbio, Cremonese e Catanzaro.

Da capire se per questa gara riusciranno a recuperare almeno per la panchina il portiere Soncin, l’attaccante Scardina che ha saltato tutte le amichevoli, il terzino Piccardo, il centrocampista Figoli e l’altro centrocampista Palermo. L’obiettivo di questa squadra è una salvezza tranquilla e senza patemi d’animo, ma affrontare la Lucchese di questi tempi non sarà assolutamente facile. Questa è la probabile formazione:

PERGOLETTESE (4-3-3): Ghidotti, Candela, Ceccarelli, Bakayoko, Villa, Varas, Panatti, Duca, Ciccone, Bortoluz, Morello. A disposizione: Labruzzo, Tosi, Donarini, Lucenti, Andreoli, Scarpelli, Faini, Piccardo, Ferrara. Allenatore: Matteo Contini.