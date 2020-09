Porta Elisa News



Porta Elisa, il progetto di massima presentato in Comune

venerdì, 4 settembre 2020, 09:54

Ora c'è il primo passo formale: il progetto di massima per il nuovo stadio Porta Elisa è stato presentato al protocollo del Comune di Lucca nella giornata odierna. Si tratta di un profondo rifacimento dello stadio sorto negli anni '30 del secolo scorso e più volte ampliato senza peraltro mai arrivare a una sua completa ristrutturazione, più volte promessa, ventilata, annunciata, ma mai portata a compimento.

La nuova società da circa un anno ha avviato un percorso di interlocuzione con il Comune e la Sovrintendenza per arrivare a individuare un impianto da 16mila posti interamente coperto e in grado di ospitare attività economiche, in modo da garantire un ritorno alla stessa società rossonera che si è affidata alla Aurora Immobiliare di Frosinone per definire il progetto di massima. Il progetto, che dovrebbe essere presentato alla città nella prossima settimana, è il primo passo di un percorso tecnico amministrativo che vedrà poi l'inizio dei lavori e che potrebbe durare almeno un paio di anni prima della sua conclusione.

"In seguito - si legge in un comunicato della società - è avvenuto l’incontro ufficiale con il Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, dimostratosi entusiasta e soddisfatto del lavoro svolto finora e degli impegni mantenuti da parte di tutte le forze in causa. Durante l’incontro sono stati ribaditi e confermati da parte dell’aministrazione e della società rossonera gli impegni assunti oltre un anno fa per proseguire insieme nell’ambizioso percorso intrapreso".