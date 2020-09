Porta Elisa News



Russo: "Gara dai due volti"

domenica, 27 settembre 2020, 20:17

Il presidente rossonero Bruno Russo è visibilmente soddisfatto quando entra in sala stampa e commenta così l'esordio in campionato:"Ho visto una partita dai due volti, il primo tempo a favore loro e il secondo per gli ospiti. La differenza è che noi abbiamo meritato tutti e tre i gol, loro, il primo gol hanno fatto un capolavoro, gli altri due li abbiamo un po' regalati noi. Siamo stati bravi a recuperare, con qualche minuto avremmo anche potuto vincere£

"Giochiamo con tanti giovani e quindi è normale che siamo partiti un po' contratti, ma mi aspettavo la reazione, i nostri giovani hanno qualità e vanno aspettati. Devo dire che Bianchi è un lusso per la categoria, mentre Bitep è una scommessa che può rivelarsi una bella sorpresa. Siamo decisamente soddisfatti. Il mercato? Siamo sempre vigili sul mercato e abbiamo tempo fino al 5 ottobre, ma per adesso devo dire che la squadra ha dimostrato di poter stare in categoria nonostante la giovane età".