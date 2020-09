Porta Elisa News



Stadi in C ancora chiusi? L'ennesimo pasticcio del ministro Spadafora

mercoledì, 23 settembre 2020, 08:39

di diego checchi

Al momento le partite di Serie C saranno a porte chiuse nonostante che il Governo abbia concesso alle società di Serie A di avere fino a mille persone allo stadio. Incomprensibile perché in B e C i mille spettatori non possano andare allo stadio, visto e considerato che i protocolli che devono adottare le squadre sono sempre gli stessi sia in Serie A che in Lega Pro. Insomma, non si capisce bene se entro domenica almeno mille tifosi potranno andare allo stadio oppure no, o meglio, da quanto è noto, per la Serie C rimane tutto come prima.

La speranza è che in questi giorni ci sia un via libera almeno per le mille persone e ci auguriamo che questo via libera possa arrivare presto, altrimenti sarebbe solo un disagio per le società che non riuscirebbero a organizzarsi con le vendite dei biglietti on-line. Il ministro dello sport Spadafora aveva annunciato che in questa settimana avrebbe stilato una linea unica per la Serie B e la Serie C. Aspettiamo con fiducia, anche perché nei dilettanti il pubblico c'è già e non vengono fatti nemmeno i tamponi ed i test sierologici, figuratevi un po'.

Intanto, è molto probabile che nella giornata di giovedì vengano presentate le nuove maglie della Lucchese e magari anche ufficializzati i numeri. La prima maglia sarà quella tradizionale rossonera, mentre la seconda e la terza sono tutte da scoprire.