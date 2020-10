Altri positivi tra i rossoneri, la Lucchese verso il rinvio della gara di Olbia?

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 27 ottobre 2020, 14:34

Mister Lopez nell’intervista rilasciata al nostro quotidiano on line è stato molto chiaro: tre giocatori arriveranno molto presto. Un difensore e due centrocampisti. Su chi si potrà dirigere la Lucchese per alzare il tasso tecnico della squadra? Ecco un elenco di papabili per vestire la maglia rossonera

martedì, 27 ottobre 2020, 12:06

Il nuovo tecnico rossonero spiega i motivi che lo hanno spinto a accettare l'incarico: "Ho in mano una squadra molto giovane e quindi ci vuole pazienza. La strada sarà lunga e tortuosa ma sono convinto che con l’aiuto di tutti riusciremo a raggiungere quell’obiettivo che la società si è prefissata.

lunedì, 26 ottobre 2020, 19:34

L'allenatore romano torna per la terza volta sulla panchina rossonera: in serata l'accordo con la società dopo un colloquio avvenuto in città in queste ore. La trattativa andava avanti da qualche giorno e il profilo del tecnico, che conosce benissimo l'ambiente, alla fine ha avuto la meglio sulle eventuali alternative

lunedì, 26 ottobre 2020, 10:15

Il Comitato 4.0 – costituito da Lega Pro, Lega basket Serie A, Lega pallavolo maschile, Lega nazionale pallacanestro, Lega pallavolo femminile, Lega basket femminile, Fidal Runcard – chiedi ristori per le attività sportive dopo la nuova stretta del governo che rischia di creare una vera e propria macelleria sociale