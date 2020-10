Porta Elisa News



Altri due positivi tra i giocatori rossoneri

giovedì, 29 ottobre 2020, 20:24

I risultati dei tamponi effettuati, sui giocatori risultati negativi ai precedenti controlli, effettuati nella giornata di mercoledì hanno evidenziato altri due giocatori postivi e un membro dello staff. La squadra oggi intanto non si è allenata. Per quanto riguarda la gara di Olbia prevista per domenica alle ore 15 è praticamente certo il rinvio a data da destinarsi.

Come abbiamo già detto resta da capire se tale rinvio verrà richiesto dalla società rossonera, usufruendo così dell'unico bonus che ogni squadra ha a disposizione, o se verrà concesso dalla Lega d'ufficio per la mancanza del numero minimo come previsto dal protocollo federale che è di 13 giocatori compreso un portiere. Nel numero dei giocatori indisponibili per covid vanno sommati anche quelli indisponibili per infortunio come l'ultimo in casa rossonera e ci riferiamo a quello di Bitep, che nella giornata di martedì è stato operato per ridurre la frattura al malleolo. Si parla di 3/4 mesi per i tempi di recupero. Al giocatore camerunense vanno gli auguri di una pronta guarigione da parte di tutta la redazione di Gazzetta Lucchese.