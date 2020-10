Porta Elisa News



Bitep in campo dall'inizio?

venerdì, 16 ottobre 2020, 20:24

di diego checchi

Ancora molti dubbi per quanto riguarda la formazione anti Como. Chi ha visto l'allenamento di questo pomeriggio sul campo dell'Acquedotto si è resa conto che Monaco ha mischiato le carte per non dare particolari vantaggi all'avversario. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 ma gli interpreti sono ancora tutti da scoprire. Alla seduta mancavano Lo Curto ancora out per infortunio e Cruciani per motivi personali legati alla scomparsa del padre.

Non stupitevi se in campo vedrete una coppia tutta nuova dall'inizio e cioè Bitep e Bianchi in attacco perchè il giocatore camerumense è apparso in grande forma. Anche sugli esterni ci sono diverse soluzioni e solo la seduta di rifinitura scioglierà ogni dubbio. Stesso discorso vale per il pacchetto arretrato dove tutti gli interpreti possono lottare per una maglia. Forse l'unico un pò più indietro è Papini ma non è detto che mister Monaco, vista la fiducia che ha in lui, possa decidere di schierarlo sin dall'inizio.

Chi resterà fuori fra Benassi, Panariello, De Vito, Solcia e appunto Papini? E' un bel dilemma il trainer può scegliere nella più completa abbondanza. Quello che è che contro il Como la Lucchese dovrà tornare per forza a muovere la classifica e a fare punti. Una vittoria davanti al pubblico amico sarebbe l'ideale.