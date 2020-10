Porta Elisa News



Deoma: "Abbiamo preso un centrocampista importante"

lunedì, 19 ottobre 2020, 19:57

Una nuova battuta d'arresto, la quarta consecutiva. Una classifica che piange semprepiù. Il quadro, in casa rossonera, non è certo allegro, il diesse Daniele Deoma però invita alla calma e annuncia un nuovo rinforzo a centrocampo: L'analisi è positiva, abbiamo incontrato la squadra a mio avviso favorita per la vittoria finale: sono furbi, forti e strutturati. Certo, se Nannelli faceva 3-3 non si rubava nulla, nei primi venti minuti ho visto una ottima Lucchese, poi abbiamo preso due gol fatti praticamente da noi stessi. E dopo il 3-2 poteva starci il pari, ma la prestazione, l'atteggiamento e anche l'incitamento dei pochi presenti mi confortano. Siamo tranquilli, sono contento della prestazione della squadra, ma dobbiamo evitare le sbavature".

"Non si molla un centimetro e contro Pro Patria e Juventus, dobbiamo fare punti: se facciamo da 4 a 6 punti siamo a meta classifica e quello che è nero diveta di un altro colore. Peggiore difesa della C? Sono preoccupato per come stiamo prendendo gol evitabilissimi: non ci possiamo permetere uno svarione e prendiamo gol. Ma sono convinto che rimanendo sereni, senza farsi prendere dalla frenesia, ne usciamo: ci sono 100 punti a dispozione, certo dobbiamo limare il modo in cui si prendono gol. Monaco in discussione? Sta lavorando, è una persona seria, perbene e pulitia: metterlo in discussione mi sembrerebbe di esser ingrato. Mercato? Abbiamo preso un grande giocatore è un centrocampista importante, facciamo le cose in silenzio, ma le facciamo, verrà annunciato a breve".