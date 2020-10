Porta Elisa News



Deoma: "Quando non ci sono le palle, bene restare a casa"

giovedì, 22 ottobre 2020, 17:54

Daniele Deoma, diesse rossonero, è durissimo a fine gara senza. Era convinto che, dopo la sconfitta casalinga contro il Como, ci sarebbe stata la reazione. Si augurava da quattro a sei punti nelle gare contro la Pro Patria e quella della Juventus di domenica prossima: deve incassare una nuova sconfitta, tre gol e una prestazione incolore: "Se questa è la reazione siamo in Eccellenza non in D. Questo è un gioco che se non ci sono le palle, bene stare a casa e non fare queste figurette. Durante gli allenamenti la concentrazione c'è stata, ma vedo errori madornali, al di là del rigore sul quale ho dei dubbi. Non salvo nulla di quanto visto".

"C'è molta amarezza e ora si pensa a domenica. L'allenatore? C'entra meno di tutti, forse c'è da mandare via 10-12 giocatori, altro che allenatore. E' una situazione impensabile, si può perdere ma non così, non c'è nulla da salvare, una prestazione così è inaccettabile. Non è normale perdere così, cambieremo registro e anche in fretta".