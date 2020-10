Porta Elisa News



Deoma: "Segnali importanti, non molliamo un centimetro"

domenica, 25 ottobre 2020, 22:14

Daniele Deoma, il diesse rossonero, non cerca alibi per le assenze, ma è difficile non sottolineare le condizioni in cui si sta muovendo la Lucchese: " Abbiamo retto l'urto sino all'ultimo secondo con quella palla di Convitto, i ragazzi hanno fatto una partita gagliarda. Ora siamo falcidiati, ma l'atteggiamento è stato quello giusto, pallone su pallone, accorciando la squadra. Molto bene anche chi è entrato, tenendo conto che Caccetta ieri aveva fatto un lavoro pesante che sconsigliava l'utilizzo. ho visto segnali importanti non molliamo di un centimetro".

"Poi a detto che non è un momento fortunato, basta pensare a quanto abbiamo preso il gol a una manciata di secondi dall'intervallo, ma i ragazzi hanno tenuto in bilico la partita sino all'ultimo contro una squadra di grande prospettiva. Abbiamo altri due-tre giocatori con forti mal di testa, speriamo bene. Allenatore? Facciamo mente locale e decideremo, oggi comunque il mister ha fatto il suo con una squadra arrembante.I nomi letti? Ho visto di tutto, stiamo valutando, ma oggi Di Stefano ha dato un segnale confortante".